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22:52, 17 июня 2023Россия

Песков заявил о выполнении «во многом» задачи по демилитаризации Украины

Песков заявил, что во многом задача по демилитаризации Украины выполнена
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Globallookpress.com

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью RT Arabic заявил, что задача по демилитаризации Украины во многом выполнена.

«И, как вчера сказал (президент России Владимир) Путин, одной из задач была демилитаризация Украины. Фактически эта задача, во многом, выполнена», — отметил пресс-секретарь российского лидера.

По его словам, Киев использует все меньше и меньше своего оружия, но все больше и больше пользуется вооружениями, поставляемыми странами Запада.

Ранее Песков прокомментировал ход специальной военной операции страны на Украине. Он подчеркнул, что Москва планирует достичь поставленных задач в ходе СВО.

Официальный представитель Кремля также назвал условия, неприемлемые для России по урегулированию на Украине. Москва выступает против требований, которые не учитывают ее точку зрения.

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    Марина Совина
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