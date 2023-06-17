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21:09, 17 июня 2023Россия

Песков назвал неприемлемые для России условия по урегулированию на Украине

Песков: для России неприемлемы идеи по урегулированию, не учитывающие ее позицию
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Sergey Petrov / Globallookpress.com

Россия приветствует любые идеи по урегулированию на Украине, но не приемлет условия, не учитывающие ее позицию, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Об этом пишут «Известия».

По словам представителя Кремля, Москва готова рассматривать все инициативы, касающиеся разрешения кризиса на Украине. Он уточнил, что РФ высоко ценит попытки любых государств «внести свою толику в дело урегулирования конфликта». «Мы считаем, что все они заслуживают внимания. Насколько они реализуемы — это другой вопрос», — назвал он важный фактор для переговоров.

Как уточнил пресс-секретарь, позиция РФ абсолютно ясна и полностью соответствует международному праву.

Россия проводит специальную военную операцию (СВО) на Украине с 24 февраля 2022 года. О ее начале объявил президент РФ Владимир Путин.

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    Марина Совина
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