Песков назвал неприемлемые для России условия по урегулированию на Украине

Песков: для России неприемлемы идеи по урегулированию, не учитывающие ее позицию

Россия приветствует любые идеи по урегулированию на Украине, но не приемлет условия, не учитывающие ее позицию, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Об этом пишут «Известия».

По словам представителя Кремля, Москва готова рассматривать все инициативы, касающиеся разрешения кризиса на Украине. Он уточнил, что РФ высоко ценит попытки любых государств «внести свою толику в дело урегулирования конфликта». «Мы считаем, что все они заслуживают внимания. Насколько они реализуемы — это другой вопрос», — назвал он важный фактор для переговоров.

Как уточнил пресс-секретарь, позиция РФ абсолютно ясна и полностью соответствует международному праву.

Россия проводит специальную военную операцию (СВО) на Украине с 24 февраля 2022 года. О ее начале объявил президент РФ Владимир Путин.

