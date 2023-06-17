Пушков раскритиковал просьбу Макрона «повлиять на Россию»

Сенатор Пушков: Макрону следует самому повлиять на Киев, а не искать воздействия на Россию

Французскому президенту Эммануэлю Макрону следует самому повлиять на Киев, чтобы решить украинский вопрос, а не искать возможности воздействия на Россию через другие страны. Слова политика раскритиковал в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.

«Есть куда более простой и доступный самому Макрону путь — повлиять на Украину. Это гораздо проще, поскольку Украина полностью зависит от западной военной и финансовой помощи», — отметил он.

Сенатор напомнил, что глава евродипломатии Жозеп Боррель «совсем недавно признал» зависимость Киева от Запада.

По мнению Пушкова, обращение Макрона к наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману показывает то, что Запад полностью утратил рычаги давления на Москву.

Ранее французские СМИ писали о том, что Макрон на переговорах с Мухаммедом бен Сальманом в пятницу попросил его «использовать свое влияние» на Россию в вопросе Украины.

В конце мая президент Франции сравнил решение Москвы начать специальную военную операцию на Украине с сильнейшим электрошоком для НАТО. Макрон также призвал Запад активизироваться и «всеми силами помочь Киеву в проведении эффективного контрнаступления».

