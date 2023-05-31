Макрон сравнил решение Путина с сильнейшим электрошоком для НАТО
Французский лидер Эммануэль Макрон сравнил решение России начать специальную военную операцию (СВО) на Украине с сильнейшим электрошоком для НАТО. Об этом он заявил на международной конференции по безопасности GLOBSEC в Братиславе.
Во время выступления на мероприятии он сказал, что «решение Владимира Путина разбудило альянс сильнейшим электрошоком». Президент Франции также призвал Запад активизироваться и «всеми силами помочь Украине в проведении эффективного контрнаступления».
Ранее Макрон подчеркнул, что Западу следует предоставить Украине ощутимые и надежные гарантии безопасности. Он отметил, что этот вопрос будет предметом коллективных обсуждений в ближайшие недели.
Он также предложил своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому провести в Париже саммит по мирному урегулированию на Украине. По данным газеты The Wall Street Journal, президент Украины попросил Макрона помочь ему с международными связями.