Песков объяснил поднятие флага СССР в Петербурге

Песков назвал поднятие флага СССР в Петербурге символом исторической преемственности

В Парке 300-летия Санкт-Петербурга подняли флаги России, СССР и Российской империи. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, что это является исключительно символом исторической преемственности «нашей российской государственности». Его цитирует ТАСС.

«Ничего большего там нет и не должно быть», — заключил он. Песков также подчеркнул, что история современной России не ограничивается только новейшей историей. По его словам, сюда входит и история Советского Союза, и история Российской империи.

За церемонией поднятия трех флагов наблюдал с яхты президент страны Владимир Путин. Торжество проходило в акватории Финского залива около «Лахта Центра» — небоскреба, где располагается штаб-квартира группы «Газпром».

Поднятие флагов приурочено к датам учреждения каждого из них — 165 лет флагу Российской империи, 100 лет флагу СССР и 330 лет триколору. Ансамбль из трех флагштоков высотой 179,5 метра стал самым высоким в мире среди возведенных на воде.