Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:33, 17 июня 2023Россия

Песков объяснил поднятие флага СССР в Петербурге

Песков назвал поднятие флага СССР в Петербурге символом исторической преемственности

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В Парке 300-летия Санкт-Петербурга подняли флаги России, СССР и Российской империи. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, что это является исключительно символом исторической преемственности «нашей российской государственности». Его цитирует ТАСС.

«Ничего большего там нет и не должно быть», — заключил он. Песков также подчеркнул, что история современной России не ограничивается только новейшей историей. По его словам, сюда входит и история Советского Союза, и история Российской империи.

За церемонией поднятия трех флагов наблюдал с яхты президент страны Владимир Путин. Торжество проходило в акватории Финского залива около «Лахта Центра» — небоскреба, где располагается штаб-квартира группы «Газпром».

Поднятие флагов приурочено к датам учреждения каждого из них — 165 лет флагу Российской империи, 100 лет флагу СССР и 330 лет триколору. Ансамбль из трех флагштоков высотой 179,5 метра стал самым высоким в мире среди возведенных на воде.

Что думаешь? Оцени!
    Мария Грушко
    Обсудить
    Последние новости
    Песков объяснил поднятие флага СССР в Петербурге
    Военный эксперт описал способ уничтожения опорного пункта ВСУ БТР-камикадзе
    Последствия смертельного ДТП в Подмосковье попали на видео
    В Дании заявили о готовности передать Украине истребители F-16
    Российский арбитр рассказал об отношениях с футболистами
    В США рассказали об удивлении украинских солдат новой тактикой Российской армии
    Опубликована карта боевых действий на Украине
    Задержан подозреваемый по делу о столкновении танкеров на реке Лене
    Священник нашел причину неудовлетворенности своих современников реальной жизнью
    Во Франции порассуждали о новом шаге НАТО в случае провала контрнаступления ВСУ
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.