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02:36, 17 июня 2023Мир

Американский разведчик рассказал о последствиях полного поражения ВСУ

Американский экс-разведчик Риттер: после поражения ВСУ их место займет армия Польши

Фото: Reuters

В случае полного поражения Вооруженных сил Украины (ВСУ) их место займет армия Польши. О таких последствиях рассказал американский экс-разведчик Скотт Риттер в беседе с Myśl Polska.

По его мнению, разгром украинской армии является самым опасным и неизбежным моментом, «потому что пойдут призывы заменить украинцев поляками на поле боя».

Как считает Риттер, именно Польша и прибалтийские соседи должны решать, вступить ли в «опасную схватку», во время которой Варшава может потерять свою независимость. Бывший разведчик считает, что НАТО не станет действовать как военный блок и «подвергать лучших людей риску».

По данным источников газеты The New York Times, чиновники в США и Европе считают, что украинские военные не смогут вытеснить российские войска до границ по состоянию на 24 февраля 2022 года. Однако публично власти стран Запада оставляют за Киевом оценку успешности контрнаступления.

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    Марина Совина
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