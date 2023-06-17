Умер актер сериала «Кухня» Дмитрий Сапронов

Актер сериала «Кухня» Дмитрий Сапронов скончался на 51-м году жизни

Актер сериала «Кухня» Дмитрий Сапронов скончался на 51-м году жизни, об этом сообщает «Российская газета».

Российский артист театра и кино внезапно скончался во сне 15 июня менее чем за месяц до своего дня рождения, сообщается в материале.

Прощание и похороны с Дмитрием Сапроновым состоятся 18 июня в Москве, на улице Будайской, дом 2, строение 13.

Актер окончил Ростовский филиал Санкт-Петербургского университета культуры и искусства, он сыграл десятки ролей в популярных российских кинофильмах и сериалах.

Ранее на 91-м году жизни умерла актриса фильма «Карнавальная ночь» Евгения Шмелева.

