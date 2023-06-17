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21:37, 17 июня 2023Культура

Умер актер сериала «Кухня» Дмитрий Сапронов

Актер сериала «Кухня» Дмитрий Сапронов скончался на 51-м году жизни
Дмитрий Сапронов

Дмитрий Сапронов. Фото: Кино-театр.ру

Актер сериала «Кухня» Дмитрий Сапронов скончался на 51-м году жизни, об этом сообщает «Российская газета».

Российский артист театра и кино внезапно скончался во сне 15 июня менее чем за месяц до своего дня рождения, сообщается в материале.

Прощание и похороны с Дмитрием Сапроновым состоятся 18 июня в Москве, на улице Будайской, дом 2, строение 13.

Актер окончил Ростовский филиал Санкт-Петербургского университета культуры и искусства, он сыграл десятки ролей в популярных российских кинофильмах и сериалах.

Ранее на 91-м году жизни умерла актриса фильма «Карнавальная ночь» Евгения Шмелева.

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    Марина Совина
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