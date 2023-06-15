Актриса фильма «Карнавальная ночь» Евгения Шмелева умерла на 91-м году жизни

На 91-м году жизни умерла актриса фильма «Карнавальная ночь» Евгения Шмелева. Об этом сообщил ведущий Андрей Малахов в своем Telegram-канале.

Шоумен не стал раскрывать причин смерти, назвав новость о кончине Шмелевой «очень грустной». Он добавил, что несколько месяцев назад актриса стала героиней его программы, а также отметил, что руководство шоу помогло сделать ей ремонт в квартире.

Евгения Шмелева родилась в 1932 году в Москве. В возрасте 20 лет будущая артистка впервые выступила на сцене Дома культуры вместе с двумя своими сестрами Валентиной и Ольгой. В 1956-м родственницы приняли участие в картине «Полюшко-поле». В том же году Шмелевы исполнили свою знаменитую песню «Таня-Танечка» в фильме Эльдара Рязанова «Карнавальная ночь».

«Интересно, что тогда Эльдар Рязанов пригласил в свой фильм сестер Шмелевых уже как состоявшихся звезд, а Людмила Гурченко была многообещающей, но только начинающей», — написал Малахов, добавив, что судьбы сестер-артисток сложились трагично: каждая из них похоронила своего ребенка, которые не дожили до 35 лет.