Два человека погибли при обстреле села в Запорожской области

Два человека погибли, ребенок ранен при обстреле ВСУ села Зеленополь в Запорожской области

Два человека погибли, ребенок был ранен при обстреле села Зеленополь в Запорожской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы региона.

Отмечается, что удар по населенному пункту в Куйбушевском районе был нанесен около 20:50 по московскому времени, было зафиксировано три прилета снарядов.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что Вооруженные силы Украины обстреляли село Сальное в Хомутовском районе.

По его словам, пострадавших в результате обстрела нет, однако выпущенные ВСУ снаряды нарушили электроснабжение, повреждены два жилых дома и две хозпостройки.