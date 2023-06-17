В Севастополь вернули электричество

Севастопольэнерго: в Севастополе электроснабжение возобновлено после повреждения на ТЭЦ

Энергетики вернули электричество в Севастополе. Об этом сообщает предприятие Севастопольэнерго на своей странице во «ВКонтакте».

Оператор объяснил, что причиной аварийного отключения света в городе стало повреждения на Севастопольской ТЭЦ, в результате сети 110 киловольт оказались обесточены.

На восстановление электроснабжения потребовалось около 45 минут.

О ЧП в городе губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил вечером 16 июня. Тогда ожидалось, что на устранение последствий аварии потребуется несколько часов.

