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00:23, 17 июня 2023Россия

В Севастополь вернули электричество

Севастопольэнерго: в Севастополе электроснабжение возобновлено после повреждения на ТЭЦ

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Энергетики вернули электричество в Севастополе. Об этом сообщает предприятие Севастопольэнерго на своей странице во «ВКонтакте».

Оператор объяснил, что причиной аварийного отключения света в городе стало повреждения на Севастопольской ТЭЦ, в результате сети 110 киловольт оказались обесточены.

На восстановление электроснабжения потребовалось около 45 минут.

О ЧП в городе губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил вечером 16 июня. Тогда ожидалось, что на устранение последствий аварии потребуется несколько часов.

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    Марина Совина
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