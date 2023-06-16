Губернатор Севастополя Развожаев заявил, что в городе случился сбой в подаче электричества

В Севастополе пропало электричество. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.

Как заявил глава города, по предварительной информации, сбой в подаче света случился из-за отключения автоматики на подстанции «Севастополь».

В настоящее время специалисты работают над восстановлением электроснабжения, им потребуется несколько часов. На месте находится заместитель губернатора Евгений Горлов.

Ранее тысячи жителей Иваново остались без электричества из-за прошедшего в городе грозового фронта. Гроза прошла в среду, 7 июня. Аварийное прекращение работы случилось на 54 трансформаторных подстанциях. В зону отключения света попало 1,2 тысячи частных домовладения и 48 многоквартирных зданий, или 6280 человек.