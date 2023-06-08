Жители российского города остались без света из-за грозы

Тысячи жителей Иваново остались без электричества из-за грозы

Тысячи жителей Иваново остались без электричества из-за прошедшего в российском городе грозового фронта. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на городскую администрацию.

Гроза прошла в среду, 7 июня. Аварийное прекращение работы случилось на 54 трансформаторных подстанциях. В зону отключения света попало 1,2 тысячи частных домовладения и 48 многоквартирных зданий, или 6280 человек.

Власти Иваново заявили, что сейчас ведется работа по ликвидации последствий грозы и шквалистого ветра, порывы которого достигали 20 метров в секунду. В администрацию города поступило более 50 сообщений о рухнувших аварийных деревьях.

В мае ученые из Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) предупредили жителей пяти регионов Дальневосточного федерального округа о ливневых дождях с грозами и сильным ветром. Согласно их прогнозам, погодные условия могут нарушить энергоснабжение и транспортное сообщение в Приморском, Хабаровском и Камчатском краях, а также в Амурской и Еврейской автономных областях.