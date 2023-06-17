В США рассказали об удивлении украинских солдат новой тактикой Российской армии

NYT: солдат ВСУ описал новую тактику ВС РФ словами «никогда не видел так много огня»

Украинские солдаты поразились новой тактикой армии России, пытаясь наступать на российские оборонительные позиции, сообщает американская газет The New York Times.

Один из бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказал, что, как только они высадились из бронетранспортера, из лесопосадки напротив был открыт шквальный огонь.

«Никогда не видел такого большого количества огня с такого количества позиций», — удивился участник столкновения, в котором ВСУ понесли большие потери.

Также в материале сообщается, что Российская армия успешно применяет артиллерию и авиацию не только для ударов по наступающим украинским частям, но и по командным пунктам ВСУ в тылу.

Ранее британская газета The Guardian со ссылкой на слова одного из украинских солдат сообщила, что военные ВСУ начали закупать запчасти для техники на передовой из своей зарплаты из-за дефицита средств у украинской армии.