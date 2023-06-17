Шойгу проверил подготовку техники к отправке в зону СВО на базах резерва Омской области

В Минобороны России сообщили, что глава ведомства Сергей Шойгу проверил подготовку техники и вооружений, дислоцированных на базах в Омской области, к отправке в зону специальной военной операции (СВО) на Украине. Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале.

«Сергею Шойгу доложили организацию комплексного обслуживания и ремонта бронетанкового вооружения и автомобильной техники, а также ее подготовку к отправке в формируемые воинские подразделения и части», — указали в Минобороны.

Отмечается, что Шойгу также проследил за организацией обслуживания и ремонта ракетно-артиллерийского вооружения перед отправкой в российские подразделения в зоне боевых действий.

Ранее сообщалось, что Шойгу провел инспекцию производящего танки предприятия ОПК в Омской области. На заводе министру показали автоматическую линию по сборке гусеничных лент.