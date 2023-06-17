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04:18, 17 июня 2023Путешествия

Названа причина экстренной посадки самолета Москва-Сочи в Саратове

S7 объяснила экстренную посадку самолета Москва-Сочи в Саратове техническими причинами

Фото: Global Look Press

Самолет, совершавший рейс из Москвы в Сочи, совершил экстренную посадку в саратовском аэропорту «Гагарин» по техническим причинам. Об этом агентству РИА Новости сообщила представитель авиакомпании S7.

Она уточнила, что посадка прошла в штатном режиме. Позднее пассажирам предоставили резервный борт, и они продолжили полет.

Об инциденте стало известно вечером 16 июня. Тогда пилот пассажирского самолета запросил экстренную посадку. На борту лайнера находились 178 пассажиров, никто из них не пострадал.

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    Марина Совина
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