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20:45, 16 июня 2023Путешествия

Летевший в Сочи пассажирский самолет экстренно сел в другом городе

Mash: летевший в Сочи из Москвы самолет экстренно приземлился в аэропорту Саратова

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Пассажирский самолет авиакомпании S7, летевший из Москвы в Сочи, экстренно сел в аэропорту Саратова. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Уточняется, что лайнер вылетел из столичной авиагавани Домодедово, однако из-за технических неполадок приземлился в другом городе. На борту находились 178 пассажиров, никто из них не пострадал.

Ранее пассажирский лайнер Sukhoi Superjet 100 российской авиакомпании «ИрАэро» совершил вынужденную посадку в Иркутске из-за отказа системы кондиционирования. В результате самолет приземлился в аэропорту вылета.

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    Зарина Дзагоева
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