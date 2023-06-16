Летевший в Сочи пассажирский самолет экстренно сел в другом городе

Mash: летевший в Сочи из Москвы самолет экстренно приземлился в аэропорту Саратова

Пассажирский самолет авиакомпании S7, летевший из Москвы в Сочи, экстренно сел в аэропорту Саратова. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Уточняется, что лайнер вылетел из столичной авиагавани Домодедово, однако из-за технических неполадок приземлился в другом городе. На борту находились 178 пассажиров, никто из них не пострадал.

Ранее пассажирский лайнер Sukhoi Superjet 100 российской авиакомпании «ИрАэро» совершил вынужденную посадку в Иркутске из-за отказа системы кондиционирования. В результате самолет приземлился в аэропорту вылета.