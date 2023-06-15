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11:03, 15 июня 2023Путешествия

Российский пассажирский самолет совершил экстренную посадку в Иркутске

Самолет «ИрАэро» экстренно приземлился в Иркутске из-за отказа системы кондиционирования
СюжетЗемлетрясение в Армении:

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Пассажирский лайнер Sukhoi Superjet 100 российской авиакомпании «ИрАэро» совершил вынужденную посадку в Иркутске. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла с самолетом, летевшим из Иркутска в Мирный (Якутия), в четверг, 15 июня. Из-за отказа системы кондиционирования капитан воздушного судна запросил экстренную посадку.

В результате самолет приземлился в аэропорту вылета. «Экипаж сигнал бедствия не объявлял», — говорится в сообщении.

Отмечается, что лайнер благополучно сел в Иркутске. Никто из пассажиров рейса не пострадал.

Ранее в июне российский лайнер Boeing 737-800 столкнулся с птицами во время посадки. Инцидент произошел с самолетом, следовавшим из Москвы в Ульяновск. Из-за случившегося обратный вылет в столицу был задержан на несколько часов.

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    Фариза Бацазова
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