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15:36, 17 июня 2023Силовые структуры

Задержан подозреваемый по делу о столкновении танкеров на реке Лене

Следователи задержали подозреваемого по делу о столкновении танкеров на реке Лене

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Задержан подозреваемый по делу о столкновении танкеров на реке Лене, которое привело к разливу топлива и введению режима ЧС. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета (СК) РФ.

«В настоящий момент фигуранту предъявлено обвинение в совершении преступлений по части первой статьи 247 УК РФ, части первой статьи 263 УК РФ. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Следователями СК России с его участием проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств по делу», — говорится в сообщении.

Ранее в июне в Приангарье был введен режим ЧС из-за столкновения танкеров. Одно из судов — ТР-901 — находится на ремонте. Второй танкер «Ерофей Хабаров» перевозил 832 тонны бензина. При столкновении у него повредилась одна из емкостей с 138 тоннами топлива. Оно начало выливаться в воду.

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    Екатерина Ештокина
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