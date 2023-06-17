В ДНР высказались об африканском плане по урегулированию конфликта на Украине

Пушилин: африканский план мирного урегулирования не отвечает целиком интересам России

Предложенный странами Африки план мирного урегулирования конфликта на Украине, как и все иностранные инициативы, не отвечает целиком интересам России. Об этом заявил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин, передает ТАСС.

По его словам, при этом с некоторыми пунктами плана спорить невозможно. «К примеру, о необходимости обеспечения гарантий безопасности суверенности государств и народов в соответствии с Уставом ООН», — объяснил Пушилин.

Врио главы ДНР добавил, что «горький опыт» показывает, что для западных стран нормы международного права ничего не значат.

Ранее президент Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирил Рамафоса раскрыл детали африканского мирного плана по завершению конфликта на Украине. Основная составляющая инициативы — скорейшее урегулирование конфликта через переговоры по дипломатическому пути.