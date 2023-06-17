Названы признаки вирусов и прослушки на смартфоне

IT-эксперт Закарян: посторонние звуки при разговоре являются признаком прослушки

Вирусы могут появиться на смартфоне самыми разными способами. Для этого даже необязательно что-то скачивать или запускать непроверенную программу, рассказал руководитель команды разработки платформы Gem4me Ваге Закарян. В беседе с «Лентой.ру» IT-эксперт назвал различные признаки вирусов и прослушки на смартфоне.

Сейчас активировать вирус на телефоне можно и без участия пользователя — его можно запустить удаленно, и владелец смартфона ничего не будет об этом знать, предупредил специалист. Поэтому важно обращать внимание на разные признаки подозрительного поведения телефона, подчеркнул он.

Признаки вирусов и прослушки

Наиболее очевидными и распространенными признаками заражения телефона или наличия прослушивания он назвал посторонние звуки или голоса во время разговора, а также быструю разрядку батареи. Также сигналом наличия вредоносной активности может быть и самопроизвольное включение экрана телефона.

Значительно более медленная работа всех функций и приложений на смартфоне, не соответствующая объему оперативной памяти и его загруженности файлами — тоже повод задуматься и выяснить причину такого поведения устройства. Возможно, в этом виноват вирус, потребляющий большую часть оперативной памяти Ваге Закарян IT-эксперт

Собеседник «Ленты.ру» также посоветовал обращать внимание на более быстрое расходование мобильного интернета. По его словам, не стоит сразу списывать это на то, что вы просто проводите много времени в социальных сетях с развлекательным контентом. «Может оказаться так, что мобильный интернет тратится на отправку данных с вашего телефона злоумышленникам», — отметил эксперт.

Проверять телефон на наличие вирусных программ он рекомендовал с помощью специальных приложений-антивирусов, которые не только проведут диагностику, но и удалят все ненужное с устройства.

В любом случае, желательно не хранить в отдельных файлах или заметках на телефоне номера и пин-коды карт, и пароли от аккаунтов, потому что так взломщикам будет проще их найти и использовать Ваге Закарян IT-эксперт

Ранее Ваге Закарян в беседе с «Лентой.ру» перечислил три наиболее уязвимые для мошенников категории граждан, а также рассказал, как вести себя с мошенниками.