Названы три наиболее уязвимые для мошенников категории граждан

IT-эксперт Закарян: пенсионеры и школьники чаще других становятся жертвами мошенников

Технически для мошенников все пользователи равны, потому что смартфоны отличаются только моделями и операционными системами, и способы взлома подбираются под них, а не под пользователей. Однако потенциальные жертвы отличаются друг от друга по тому, как они реагируют на злоумышленников. О том, какие категории граждан наиболее уязвимы для мошенников, «Ленте.ру» рассказал руководитель команды разработки платформы Gem4me Ваге Закарян.

Уязвимые категории граждан

Чаще других жертвами взломщиков и финансовых мошенников, по его словам, становятся пожилые люди, пенсионеры. В основном это происходит из-за того, что они не разбираются в особенностях работы мобильных приложений, банковских сервисов и других технических нюансах, а также не осведомлены о новых изобретениях хакеров. Поэтому находятся те, кто пользуется их неосведомленностью с целью наживы.

«Попасться на уловку лиц, желающих получить доступ к чужим денежным средствам или информации, могут и совсем молодые пользователи смартфонов, например, школьники. Хотя они часто хорошо разбираются в технике, отсутствие жизненного опыта может помешать распознать недобросовестные намерения другого человека», — предостерег специалист.

Поэтому важно разъяснять своим родственникам, какие бывают распространенные способы мошенничества, и чаще напоминать, что нельзя передавать никакую личную информацию посторонним лицам Ваге Закарян IT-эксперт

Еще одной категорией людей, привлекающих внимание мошенников, являются те, кто находится в состоянии повышенного стресса, сообщил Закарян. Он также отметил, что иногда злоумышленники сами создают такую стрессовую ситуацию, например, дезинформируя человека о произошедшем несчастном случае с кем-то из его близких. «Пока человек разберется, что произошло, деньги часто оказываются уже похищены. Чтобы избежать такой ситуации, нужно помнить, что в любом случае нельзя никому передавать ни личные данные, ни деньги, пока все факты не будут проверены», — поделился эксперт.

Бить врага его же оружием

Собеседник «Ленты.ру» предупредил, что мошенники обычно хорошо разбираются в приемах социальной инженерии и психологического воздействия. Однако этот навык можно использовать против них. Так, чтобы обезопасить себя, достаточно проявить уверенность в самом начале разговора и не поддаваться на сцену, которую разыгрывают злоумышленники. «После этого часто к потенциальной жертве пропадает интерес и попытки обмануть прекращаются», — заключил Закарян.

Ранее в Сбере предупредили россиян о рассылке поддельных удостоверений сотрудников банка. Таким образом злоумышленники пытаются сделать обман более убедительным.