Россиян предупредили о рассылке поддельных удостоверений сотрудников банка

Сбербанк: мошенники стали чаще отправлять россиянам «удостоверения сотрудников банка»

Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов предупредил, что в последнее время мошенники начали чаще отправлять россиянам через соцсети поддельные документы, включая «удостоверения» банковских сотрудников. Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

«Один из способов, который используют злоумышленники, чтобы сделать обман более убедительным, — отправка клиенту через мессенджер поддельных документов», — отметил эксперт.

В качестве примера Кузнецов привел «удостоверение о подтверждении личности квалифицированного сотрудника банка». Однако специалист отметил, что речи о новой схеме у мошенников не идет, обнаруживаются лишь разновидности старых.

Ранее эксперты рассказали, что мошенники используют скидочные купоны для хищения денег через кэшбэк. Так, на почту приходят письма с вложением или ссылки на фишинговые сайты известного магазина или купонного агрегатора, которые всплывают баннером в соцсети.

После этого пользователь переходит по ссылке и на странице фальшивого сайта вводит данные своей карты, которые получают злоумышленники.