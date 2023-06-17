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17:07, 17 июня 2023Бывший СССР

Французский репортаж c российских позиций в зоне СВО возмутил украинцев

Репортаж французского телеканала TF1 с российских позиций в зоне СВО возмутил украинцев

Фото: РИА Новости

Репортаж французского телеканала TF1 с российских позиций в зоне СВО возмутил украинцев. Об этом сообщил проект «Русская весна» в своем Telegram-канале.

В опубликованном фрагменте репортажа французский журналист посещает укрепления Российской армии, перемещается между укрепленными районами с военнослужащими и наблюдает стрельбу из станкового гранатомета. Эти кадры перемежаются кадрами от Минобороны России, а российские военные сообщают, что усиленно готовились к контрнаступлению Вооруженных сил Украины.

Как сообщили в «Русской весне», возмущение было вызвано тем, что французские журналисты в своем репортаже не выступили с осуждением российских войск и открытой поддержкой украинских вооруженных сил. По данным издания, после репортажа СМИ Украины охватила истерика.

Ранее сообщалось, что на Украине отозвали аккредитацию у нескольких журналистов из Италии, освещавших конфликт в стране. Речь идет о внештатных журналистах Андреа Шерезини и Альфредо Боско. По словам Шерезини, их могут подозревать в сотрудничестве с Россией и шпионаже в пользу Москвы.

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    Марк Леонов
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