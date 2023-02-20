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18:12, 20 февраля 2023Интернет и СМИ

На Украине отозвали аккредитацию у журналистов из Италии

La Stampa: Украина отозвала аккредитацию у итальянских журналистов Шерезини и Боско

Фото: Vladyslav Musiienko / Reuters

На Украине отозвали аккредитацию у нескольких журналистов из Италии, освещавших конфликт в стране. Об этом сообщила итальянская газета La Stampa.

Речь идет о внештатных журналистах Андреа Шерезини и Альфредо Боско. По словам Шерезини, их могут подозревать в сотрудничестве с Россией и шпионаже в пользу Москвы. Кроме того, журналист предположил, что аккредитацию могли отозвать за их предыдущую работу в Донбассе в 2014 и 2015 годах.

Уточняется, что Шерезини и Боско изначально находились в Краматорске, где их должны были допросить сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), а затем уехали в Киев. Однако допрос, по информации издания, не был проведен и там.

Помимо того, еще одному итальянскому журналисту, Сальваторе Гардзилло, отказали во въезде на территорию Украины из Польши.

Ранее стало известно, что СБУ объявила о подозрении украинской телеведущей и журналистке Диане Панченко, обвинив ее в поддержке России. Перед этим Панченко попала в санкционный список, введенный в действие президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Олег Давыдов
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