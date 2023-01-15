Зеленский ввел санкции против связанных с Россией деятелей культуры и блогеров

Владимир Зеленский ввел санкции в отношении Кончаловского, Рудковской и еще 196 деятелей

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) о санкциях против 198 связанных с Россией деятелей культуры, журналистов и блогеров. Об этом сообщает РИА Новости.

В упомянутом списке оказались актер Егор Бероев, критик Сергей Соседов, режиссер Андрей Кончаловский, продюсер Яна Рудковская и журналист Семен Пегов, а также телеведущая Ангелина Вовк, журналист Павел Зарубин, писатель и блогер Дмитрий Пучков и гендиректор Первого общественного православного телеканала «Спас» Борис Корчевников.

Согласно указу №23/2023 «О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15 января 2023 года "О применении и внесении изменений в персональных специальных экономических и других ограничительных мерах (санкциях)"», ограничительные меры в течение 10 лет будут действовать и в отношении украинской журналистки Дианы Панченко.

Уточняется, что перечень санкций включает блокирование активов, ограничение торговых операций, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, а также предотвращение вывоза капиталов за пределы этой страны наряду с приостановлением выполнения экономических и финансовых обязательств, полный или частичный запрет совершения сделок по ценным бумагам. Кроме того, попавшим в санкционный список будет запрещено передавать технологии, права на объекты права интеллектуальной собственности. С ними будет запрещено иметь образовательные или спортивные контакты, транслировать развлекательные программы. Ко всему прочему, их лишат госнаград.