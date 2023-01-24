СБУ обвинила украинскую журналистку в поддержке России

СБУ объявила подозрение украинской журналистке Диане Панченко за поддержку России

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила подозрение украинской телеведущей и журналистке Диане Панченко, заявив, что она поддерживает Россию. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале ведомства.

«Служба безопасности собрала исчерпывающую доказательную базу на прокремлевскую пропагандистку Диану Панченко», — говорится в публикации. По мнению СБУ, журналистка, работая на телеканалах экс-депутата Верховной Рады Виктора Медведчука, распространяла «антиукраинские нарративы».

Помимо того, в СБУ указали, что Панченко поддержала российскую спецоперацию и создавала репортажи из Донецка и Мариуполя, в которых приводила информацию в пользу России. На основании этого следователи СБУ сообщили ей о подозрении по статье 436-2 Уголовного кодекса Украины, устанавливающей наказание за изготовление и распространение материалов в поддержку спецоперации. «Продолжаются комплексные мероприятия для привлечения фигурантки к ответственности за преступления против Украины», — добавили в ведомстве.

В январе Панченко наряду со 197 другими лицами попала в санкционный список, введенный в действие президентом Украины Владимиром Зеленским. Ограничительные меры в ее отношении будут действовать в течение 10 лет.