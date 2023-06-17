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21:50, 17 июня 2023Россия

Песков оценил ситуацию с зерновой сделкой

Песков заявил, что зерновая сделка так и не была выполнена

Фото: Pixabay

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, оценивая ситуацию с зерновой сделкой, отметил, что договоренности так и не были выполнены. По его словам, Москва своевременно объявит о своем решении по данному вопросу, сообщает РИА Новости.

«Своевременно будет объявлено о решении российской стороны», — заявил он.

Песков подчеркнул, что, несмотря на регулярные попытки России привлечь внимание к необходимости исполнять зерновую сделку в полном объеме, этого так и не произошло.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что из украинских портов в рамках зерновой сделки было вывезено около 31,7 миллиона тонн сельхозпродукции, однако только 3,1 процента из этого объема пошло в развивающиеся страны.

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    Марина Совина
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