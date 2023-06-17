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23:15, 17 июня 2023Мир

В Египте рассказали о неэффективности западных санкций против России

Экс-глава МИД Египта Ораби: санкции Запада против России оказались неэффективным оружием

Фото: Thomas Trutschel / Globallookpress.com

Западные санкции против России оказались неэффективным оружием, заявил бывший министр иностранных дел Египта Мухаммед Ораби. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, ограничительные меры против Москвы — «хорошо известное, но неэффективное оружие». «Провал ожидаем, и последствия преследуют Запад», — рассказал он.

Политик подчеркнул, что экономические санкции не были решающим фактором в разрешении противоречий. Он также считает, что они не оказывают какого-либо влияния на государство. Ораби напомнил, что ограничительные меры отражаются на странах, которые их вводят. Он назвал новые санкции Запада желанием продолжить эскалацию конфликта на Украине.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что введенные западными странами санкции являются платой за свободу и за право быть независимыми.

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    Марина Совина
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