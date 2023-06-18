В Астане мужчина захватил заложников в отделении банка

В Астане предположительно вооруженный мужчина захватил заложников в отделении банка

В столице Казахстана Астане предположительно вооруженный мужчина захватил заложников в отделении Каспий банка. Об этом сообщает в Telegram казахстанский информационно-аналитический портал Orda.

По его данным, мужчина заперся в отделении финансовой организации, находящейся напротив ТРЦ «Керуен», вместе с посетителями. Его требования и мотивы пока неизвестны, полиция ведет переговоры. Стражи правопорядка просят местных жителей сохранять спокойствие.