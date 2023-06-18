Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:21, 18 июня 2023Бывший СССР

В Астане мужчина захватил заложников в отделении банка

В Астане предположительно вооруженный мужчина захватил заложников в отделении банка

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В столице Казахстана Астане предположительно вооруженный мужчина захватил заложников в отделении Каспий банка. Об этом сообщает в Telegram казахстанский информационно-аналитический портал Orda.

По его данным, мужчина заперся в отделении финансовой организации, находящейся напротив ТРЦ «Керуен», вместе с посетителями. Его требования и мотивы пока неизвестны, полиция ведет переговоры. Стражи правопорядка просят местных жителей сохранять спокойствие.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости
    Путин ответил на вопрос о местоположении главнокомандующего ВСУ
    Британские танки Challenger впервые заметили вблизи фронта
    Жена Павла Прилучного показала лицо без косметики и восхитила россиян
    Пушилин прокомментировал заявление о выполнении задач по демилитаризации Украины
    На Волге круизный пароход с туристами сел на мель
    Bank of China ограничил проведение переводов из России в США и Европу
    В Запорожье рассказали о волновом формате атак ВСУ
    Работавшая кастинг-директором Rammstein россиянка поставляла девушек Линдеманну
    Стало известно об усилении странами Европы ПВО из-за конфликта на Украине
    Путин рассказал о возвращающихся в зону СВО раненых бойцах
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.