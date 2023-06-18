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05:40, 18 июня 2023Мир

Украинский пленный рассказал о командующих ВСУ военных США и Польши

Украинский пленный заявил, что ВСУ командуют американские и польские военные

Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters

Американские и польские военные командуют бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил украинский военный Давид, попавший в плен в мае. Об этом пишет РИА Новости.

По словам украинского солдата, ВСУ централизованно обучают различать шевроны и знаки различия, принятые в армиях стран НАТО. Он уточнил, что встречался в зоне специальной военной операции (СВО) с иностранными военными. «Они — из Польши и Америки, на мой взгляд, были. Они непосредственно командовали нашими солдатами», — рассказал пленный. По его словам, наемники воевали «сержантами и офицерами».

Пленный уточнил, что иностранные военные ведут себя более нагло. «Нам приходилось их ждать… Ждать, пока они будут стрелять, а потом — наша очередь», — описал он ситуацию на полигоне. По мнению украинского военного, в современных ВСУ приоритет отдается иностранцам.

2 мая Верховная Рада Украины продлила военное положение и всеобщую мобилизацию. Срок действия военного положения продлили с 20 мая до 18 августа текущего года, то есть на 90 дней.

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    Марина Совина
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