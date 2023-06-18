Макрон залпом выпил бутылку пива и попал на видео

Президент Франции Макрон залпом выпил бутылку пива и попал на видео

Президент Франции Эммануэль Макрон залпом выпил бутылку пива и попал на видео. Ролик опубликован в Twitter-аккаунте телеканала Canal+.

На кадрах видно, как французский лидер подносит к губам открытую бутылку и выпивает ее до дна под восторженные крики окружающих.

Запись сделана в раздевалке регбийного клуба Stade toulousain после победы в национальном чемпионате по этому виду спорта. По окончании матча глава Пятой республики поднял тост за игроков.

Ранее Макрон заявил о намерении уговорить футболиста Килиана Мбаппе остаться во французском клубе ПСЖ. Перед этим нападающий отказался продлевать контракт с клубом.