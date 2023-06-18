Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:45, 18 июня 2023Мир

Макрон залпом выпил бутылку пива и попал на видео

Президент Франции Макрон залпом выпил бутылку пива и попал на видео

Президент Франции Эммануэль Макрон залпом выпил бутылку пива и попал на видео. Ролик опубликован в Twitter-аккаунте телеканала Canal+.

На кадрах видно, как французский лидер подносит к губам открытую бутылку и выпивает ее до дна под восторженные крики окружающих.

Запись сделана в раздевалке регбийного клуба Stade toulousain после победы в национальном чемпионате по этому виду спорта. По окончании матча глава Пятой республики поднял тост за игроков.

Ранее Макрон заявил о намерении уговорить футболиста Килиана Мбаппе остаться во французском клубе ПСЖ. Перед этим нападающий отказался продлевать контракт с клубом.

Что думаешь? Оцени!
    Алан Босиков
    Обсудить
    Последние новости
    В США рассказали о переговорах Блинкена и главы МИД Китая
    Суд сделал заявление по делу об изнасиловании самым титулованным игроком мира
    Известный священник дал советы по построению семейного счастья
    На Украине сообщили о повреждении двух объектов критической инфраструктуры
    Пластический хирург рассказал о радикальном методе сделать ноги красивыми
    Мужчину с личным сиденьем заметили в столичном метро
    Макрон залпом выпил бутылку пива и попал на видео
    Стало известно о подготовке к встрече Си Цзиньпина и Блинкена в Пекине
    В США усомнились в кандидатуре британского министра на пост генсека НАТО
    Глава МИД Китая выразил готовность посетить США
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.