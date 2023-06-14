Стало известно о влиянии Макрона на контракт Мбаппе

Президент Франции Макрон захотел уговорить футболиста Килиана Мбаппе остаться в ПСЖ

Президент Франции Эммануэль Макрон захотел уговорить нападающего Килиана Мбаппе остаться в ПСЖ. О влиянии политика на контракт футболиста стало известно RMC Sport.

По информации источника, болельщик парижан поинтересовался у Макрона, останется ли форвард в чемпионате Франции. «У меня нет сенсационных новостей, но я постараюсь этого добиться», — ответил президент.

12 июня L’Equipе стало известно, что Мбаппе сообщил руководству клуба об отказе продлевать контракт до 2025 года. Отмечалось, что парижане постараются продать футболиста летом 2023-го, чтобы он не ушел как свободный агент.

За парижан Мбаппе выступает с 2018 года. Действующее соглашение форварда с командой рассчитано до 2024 года с опцией продления на один сезон. Весной 2022-го он мог стать игроком мадридского «Реала», однако продлил контракт с ПСЖ. Тогда Макрон заявил, что поговорил с Мбаппе и посоветовал ему остаться во Франции.