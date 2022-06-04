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Макрон раскрыл свою роль в переговорах Мбаппе с ПСЖ

Президент Франции Макрон заявил, что советовал нападающему Мбаппе остаться в ПСЖ

Фото: Christian Hartmann / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон раскрыл свою роль в переговорах французского нападающего Килиана Мбаппе с ПСЖ. Его слова приводит La Dépêche.

«У меня был разговор с Мбаппе. Я посоветовал ему остаться во Франции. Когда вас спрашивают в неформальной и дружеской форме, роль президента состоит в том, чтобы защищать интересы страны», — заявил политик. Он подчеркнул, что не вмешивается в трансферную политику, однако хочет наблюдать за хорошей игрой.

21 мая стало известно, что Мбаппе отказался от трансфера в мадридский «Реал» и продолжит карьеру во французской команде. Новый контракт с клубом рассчитан на срок до 30 июня 2025 года. По данным ESPN, зарплата футболиста составит 57 миллионов евро в год после вычета налогов.

Мбаппе выступает за ПСЖ с 2017 года. Трансферная стоимость нападающего оценивается в 160 миллионов евро. Он является самым дорогим футболистом в мире.

Анастасия Борисова
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