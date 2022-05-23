Названа зарплата Мбаппе по новому контракту с ПСЖ

ESPN: зарплата Килиана Мбаппе по новому контракту с ПСЖ составит 57 миллионов евро в год

ESPN обнародовал финансовые условия нового контракта французского нападающего Килиана Мбаппе с «Пари Сен-Жермен». Публикация доступна на сайте издания.

В материале ESPN привели информацию от источника внутри клуба. Согласно ему зарплата 23-летнего форварда в ПСЖ составит 57 миллионов евро после вычета налогов. Также в соглашении предусмотрены различные бонусы: за три года дополнительные выплаты могут составить 300 миллионов евро.

В статье подчеркнули, что на решение остаться в Париже повлияли не только финансовые условия, но и гарантии от руководства ПСЖ. Мбаппе обещали возможность повлиять на решения по управлению клубом.

Ранее Мбаппе объяснил решение остаться в ПСЖ и отказаться от трансфера в «Реал». «Клуб многое поменял в спортивном плане. Моя история здесь еще не окончена», — отметил он.

Мбаппе выступает за ПСЖ с 2017 года. Трансферная стоимость нападающего оценивается в 160 миллионов евро.