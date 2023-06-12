Мбаппе сообщил ПСЖ об отказе продлевать контракт

L’Equipе: Килиан Мбаппе заявил ПСЖ, что не продлит контракт с клубом до 2025 года

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе сообщил руководству клуба об отказе продлевать контракт до 2025 года. Об этом сообщает L’Equipе.

Действующее соглашение форварда с командой рассчитано до 2024 года с опцией продления на один сезон. По информации издания, футболист уже направил официальное письмо ПСЖ, в котором заявил, что точно не останется в клубе. Отмечается, что парижане постараются продать Мбаппе летом 2023-го, чтобы он не ушел как свободный агент.

В декабре 2022 года появилась информация о желании Мбаппе покинуть ПСЖ. Футболист выразил желание уехать из Франции и перейти в более сильный чемпионат, даже если придется пойти на серьезное понижение зарплаты.

За парижан форвард выступает с 2018 года. Весной 2022-го он мог стать игроком «Реала», однако позже ПСЖ объявил, что футболист продолжит карьеру во Франции.