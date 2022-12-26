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12:20, 26 декабря 2022Спорт

Мбаппе поставил ПСЖ ультиматум

OK Diario: Килиан Мбаппе потребовал у ПСЖ продать Неймара и назначить Зидана тренером

Фото: Takamoto Tokuhara / Globallookpress.com

Французский нападающий Килиан Мбаппе назвал три условия, при которых он готов остаться в «Пари Сен-Жермен», утверждает OK Diario.

По информации издания, форвард поставил руководству клуба ультиматум: подписать нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна и назначить на пост главного тренера команды Зинедина Зидана, ранее возглавлявшего «Реал». Кроме того, Мбаппе попросил продать бразильского нападающего Неймара, с которым у француза случился конфликт.

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19 декабря 2022

19 декабря стало известно о желании Мбаппе покинуть ПСЖ летом 2023 года. Футболист выразил желание уехать из Франции и перейти в более сильный чемпионат, даже если придется пойти на серьезное понижение зарплаты.

13 сентября появилась информация, что Неймар недоволен эгоистичным поведением Мбаппе на поле, а французский футболист — растущим влиянием бразильца в раздевалке. Клуб провел встречу, чтобы уладить споры между футболистами, но прийти к согласию не удалось.

Контракт Мбаппе с парижанами рассчитан на три сезона и истечет 30 июня 2025 года. Зарплата футболиста составляет 57 миллионов евро в год после вычета налогов.

Андрей Стрельцов
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