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Стали известны новые подробности конфликта Мбаппе и Неймара

Goal.com: конфликт между Мбаппе и Неймаром не улажен, но он не угрожает атмосфере в ПСЖ

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Стали известны новые подробности конфликта нападающих «Пари Сен-Жермен» француза Килиана Мбаппе и бразильца Неймара. Об этом сообщает Goal.com.

По информации портала, Неймар по-прежнему недоволен эгоистичным поведением Мбаппе на поле, а французский футболист — растущим влиянием бразильца в раздевалке. Однако напряженные отношения между игроками уже не угрожают атмосфере в команде. Клуб провел встречу, чтобы уладить споры между футболистами, но прийти к согласию не удалось. Тренер ПСЖ Кристоф Гальтье попросил игроков вести себя на публике так, будто у них нет недопонимания.

Конфликт Неймара и Мбаппе обострился после матча ПСЖ и «Ювентуса» 6 сентября. Французский нападающий не отдал пас бразильцу на пустые ворота, пробил сам и не попал в створ.

28 июня стало известно о планах ПСЖ расстаться с Неймаром. По данным El Pais, ситуацию спровоцировало недовольство Мбаппе отношением Неймара к тренировочному процессу. Однако бразилец остался в команде.

Ксения Курашкина
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