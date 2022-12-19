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23:49, 19 декабря 2022Спорт

Стало известно о желании Мбаппе покинуть ПСЖ

Sport.es: Мбаппе захотел покинуть ПСЖ летом 2023 года и перейти в более сильный чемпионат

Фото: Gonzalo Fuentes / Action Images / Reuters

Нападающий Килиан Мбаппе захотел покинуть ПСЖ. Об этом стало известно Sport.es.

23-летний форвард рассматривает вариант со сменой клуба летом 2023 года. Отмечается, что футболист выразил желание уехать из Франции и перейти в более сильный чемпионат.

Ради ухода в другой клуб Мбаппе согласен на серьезное понижение зарплаты. Однако он надеется, что получится договориться о трансфере на сумму менее 150 миллионов евро.

12 октября стало известно, что несколько клубов проявляли интерес к Мбаппе. Директор французской команды Антеро Энрике озвучил им сумму в 400 миллионов евро за переход нападающего.

21 мая ПСЖ объявил, что Мбаппе решил продолжить карьеру в клубе, хотя до этого имел договоренность о переходе в «Реал». Контракт с парижанами рассчитан на три сезона и истечет 30 июня 2025 года. Зарплата футболиста составляет 57 миллионов евро в год после вычета налогов.

Дарья Коршунова
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