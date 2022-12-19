Стало известно о желании Мбаппе покинуть ПСЖ
Нападающий Килиан Мбаппе захотел покинуть ПСЖ. Об этом стало известно Sport.es.
23-летний форвард рассматривает вариант со сменой клуба летом 2023 года. Отмечается, что футболист выразил желание уехать из Франции и перейти в более сильный чемпионат.
Ради ухода в другой клуб Мбаппе согласен на серьезное понижение зарплаты. Однако он надеется, что получится договориться о трансфере на сумму менее 150 миллионов евро.
12 октября стало известно, что несколько клубов проявляли интерес к Мбаппе. Директор французской команды Антеро Энрике озвучил им сумму в 400 миллионов евро за переход нападающего.
21 мая ПСЖ объявил, что Мбаппе решил продолжить карьеру в клубе, хотя до этого имел договоренность о переходе в «Реал». Контракт с парижанами рассчитан на три сезона и истечет 30 июня 2025 года. Зарплата футболиста составляет 57 миллионов евро в год после вычета налогов.