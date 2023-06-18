Многодетная семья в российском регионе осталась без крова из-за обстрела ВСУ

РИА Новости: ВСУ лишили крова многодетную семью из Новой Таволжинки в Белгородской области

Вооруженные сил Украины, регулярно обстреливающие Белгородскую область, уничтожили дом многодетной семьи, купленный в ипотеку. Об этом сообщает РИА Новости.

Житель поселка Новая Таволжанка Михаил рассказал, что ВСУ лишили его дома, расположенного на улице Песчаная. Сейчас он вместе с супругой и тремя детьми живет в Белгороде и приезжает в поселок, чтобы накормить домашних животных. Мужчина рассказал, что раньше работал сварщиком на заводе в Таволжанке.

«У меня на глазах наворачивались слезы. Сквозь эти жуткие кадры [видео] увидел, что часть моего хозяйства и скотина осталась жива, собаку вывезли, а котов до сих пор не могу найти, я знал, что от дома ничего не осталось. Тешимся надеждами, что либо восстановят, либо дадут другое жилье», — рассказал он.

Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал атаки на Кремль и Белгородскую область. Он назвал эти действия попытками спровоцировать Москву на серьезные ответные меры.