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06:12, 18 июня 2023Россия

Многодетная семья в российском регионе осталась без крова из-за обстрела ВСУ

РИА Новости: ВСУ лишили крова многодетную семью из Новой Таволжинки в Белгородской области

Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

Вооруженные сил Украины, регулярно обстреливающие Белгородскую область, уничтожили дом многодетной семьи, купленный в ипотеку. Об этом сообщает РИА Новости.

Житель поселка Новая Таволжанка Михаил рассказал, что ВСУ лишили его дома, расположенного на улице Песчаная. Сейчас он вместе с супругой и тремя детьми живет в Белгороде и приезжает в поселок, чтобы накормить домашних животных. Мужчина рассказал, что раньше работал сварщиком на заводе в Таволжанке.

«У меня на глазах наворачивались слезы. Сквозь эти жуткие кадры [видео] увидел, что часть моего хозяйства и скотина осталась жива, собаку вывезли, а котов до сих пор не могу найти, я знал, что от дома ничего не осталось. Тешимся надеждами, что либо восстановят, либо дадут другое жилье», — рассказал он.

Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал атаки на Кремль и Белгородскую область. Он назвал эти действия попытками спровоцировать Москву на серьезные ответные меры.

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    Марина Совина
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