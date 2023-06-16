Путин прокомментировал атаки на Кремль и Белгородскую область

Президент Путин заявил, что атаки на Белгородскую область и Кремль являются провокациями

Атаки на Кремль и Белгородскую область являются попытками спровоцировать Москву на серьезные ответные действия. Об этом заявил президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форме (ПМЭФ), трансляция доступна на Rutube.

«Все просто ждут, что мы начнем кнопки наживать. Нет такой необходимости, потому что противник на линии фронта успехов не имеет», — пояснил глава государства.

Он добавил, что в ответ Россия будет спокойно реагировать и бороться с этим. В случае продолжения атак по российской территории, добавил президент, будет рассмотрена возможность создания санитарного кордона.

Беспилотники атаковали Кремль в ночь на 3 мая. Тогда два дрона были выведены из строя российскими военными. В Кремле произошедшее сочли «спланированной террористической акцией».

22 мая ВСУ в течение нескольких часов обстреливали Белгородскую область. Затем на территорию Грайворонского округа со стороны Украины зашла диверсионно-разведывательная группа (ДРГ). В результате бойцы противника были ликвидированы.

Утром 30 мая Москву атаковали украинские беспилотники, повреждения получили три дома. Дроны врезались в многоэтажку в Новомосковском округе на улице Атласова, жилой дом на Профсоюзной улице, попав в окно квартиры на 16-м этаже, и дом на Ленинском проспекте.

Через неделю Шебекинский городской округ попал под массированный обстрел. В Минобороны сообщили, что до двух мотопехотных рот ВСУ, усиленных танками, предприняли попытку прорыва в районе населенного пункта Новая Таволжанка Белгородской области и международного автомобильного пункта пропуска «Шебекино».