В Брянске произошел пожар в строящемся военном госпитале

Shot: пожар в строящемся военном госпитале в Брянске мог начаться из-за диверсии

В Брянске произошел пожар в строящемся военном госпитале. Об этом сообщает Shot.

По данным канала, пожар мог начаться из-за диверсии. Уточняется, что возгорание произошло, когда строители заливали битум. В настоящий момент огонь потушен.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы, сторонних причин пожара нет. Там добавили, что обстоятельства произошедшего буду установлены.

В мае сообщалось, что в Москве в здании, где расположен военкомат, произошел пожар. Огонь распространился в здании, где находится Объединенный военный комиссариат Преображенского района. Открытое горение ликвидировали, данных о пострадавших не поступало.