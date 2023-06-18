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13:12, 18 июня 2023Мир

Стало известно о предложении Турции стать гарантом безопасности Украины

РИА Новости: Турция получала предложение стать гарантом безопасности Украины

Фото: Murad Sezer / Reuters

Турция получала предложение стать гарантом безопасности Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник.

При этом Россия не возражала против турецкого посредничества, отметил собеседник агентства.

Ранее в Анкаре подтвердили намерение способствовать организации и проведению российско-украинских переговоров. Члены Совбеза Турции в совместном заявлении выступили за продолжение усилий по мирным переговорам.

В начале июня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским. В ходе общения турецкий лидер предложил создать международную комиссию для расследования взрыва на Каховской ГЭС.

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    Алан Босиков
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