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09:22, 18 июня 2023Россия

Украинский дрон сбросил три взрывных устройства на белгородское село

Беспилотник ВСУ сбросил три взрывных устройства на белгородское село, никто не пострадал

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбросил три взрывных устройства в белгородском селе Новопетровка Валуйского городского округа, никто не пострадал. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В результате атаки украинского дрона были повреждены один легкий автомобиль с прицепом и трактор.

19 октября 2022 года президент России Владимир Путин ввел в восьми регионах страны, в том числе в Белгородской области, средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

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    Любовь Ширижик
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