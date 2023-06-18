Украинский дрон сбросил три взрывных устройства на белгородское село

Беспилотник ВСУ сбросил три взрывных устройства на белгородское село, никто не пострадал

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбросил три взрывных устройства в белгородском селе Новопетровка Валуйского городского округа, никто не пострадал. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В результате атаки украинского дрона были повреждены один легкий автомобиль с прицепом и трактор.

19 октября 2022 года президент России Владимир Путин ввел в восьми регионах страны, в том числе в Белгородской области, средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.