ВСУ второй раз за день обстреляли приграничный российский поселок

Курский губернатор Старовойт сообщил о втором за сутки обстреле Глушково

Вооруженные силы Украины (ВСУ) второй раз за день обстреляли поселок Глушково в Курской области. Об этом сообщил глава приграничного российского региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«Возобновился обстрел поселка Глушково», — написал он и пообещал сообщить остальные подробности позже.

Ранее 18 июня Старовойт заявил, что в населенном пункте зафиксировано больше 10 прилетов со стороны Украины. В результате атаки никто не пострадал, но снарядами повредило линии электропередач — часть Глушково обесточена.

Президент России Владимир Путин во время выступления на Петербургском экономическом форуме сообщил, что при условии продолжения атак ВСУ по России, на территории Украины будет создан «санитарный кордон».

