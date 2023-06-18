ВСУ обстреляли приграничный российский регион

Курский губернатор Старовойт сообщил об обстреле ВСУ Глушковского района

Три населенных пункта Глушковского района Курской области подверглись обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в воскресенье, 18 июня, сообщил глава приграничного российского региона Роман Старовойт в Telegram-канале.

В результате атаки никто из местных жителей не пострадал.

«В Теткино и Попово-Лежачах насчитали 10 прилетов. В результате есть повреждения на сахарном заводе. Жилые дома не пострадали», — написал губернатор.

Свыше десяти прилетов зафиксировано в поселке Глушково. Снарядом повредило линий электропередач — часть населенного пункта осталась без света.

Днем ранее, 17 июня, под обстрел со стороны Украины попало село Сальное в Хомутовском районе Курской области. Пострадавших нет.