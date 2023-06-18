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17:31, 18 июня 2023Россия

ВСУ обстреляли приграничный российский регион

Курский губернатор Старовойт сообщил об обстреле ВСУ Глушковского района

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Три населенных пункта Глушковского района Курской области подверглись обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в воскресенье, 18 июня, сообщил глава приграничного российского региона Роман Старовойт в Telegram-канале.

В результате атаки никто из местных жителей не пострадал.

«В Теткино и Попово-Лежачах насчитали 10 прилетов. В результате есть повреждения на сахарном заводе. Жилые дома не пострадали», — написал губернатор.

Свыше десяти прилетов зафиксировано в поселке Глушково. Снарядом повредило линий электропередач — часть населенного пункта осталась без света.

Днем ранее, 17 июня, под обстрел со стороны Украины попало село Сальное в Хомутовском районе Курской области. Пострадавших нет.

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    Евгения Куликова
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