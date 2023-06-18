В США рассказали о переговорах Блинкена и главы МИД Китая
Госдеп счел переговоры Блинкена и главы МИД Китая в Пекине конструктивными и откровенными
Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен провел в Пекине откровенные, конструктивные и предметные переговоры с главой МИД Китая Цинь Ганом. Так прошедшую встречу охарактеризовали в Госдепе США, пишет РИА Новости.
В сообщении американского внешнеполитического ведомства подчеркнули, что в ходе переговоров Блинкен указал министру иностранных дел КНР на важность дипломатий и открытость коммуникации по целому ряду вопросов.
Ранее сообщалось, что государственный секретарь США Энтони Блинкен прибыл с визитом в Пекин. Уточнялось, что он пробудет в столице Китая два дня. Это его первая поездка в КНР в качестве главы Госдепа США.