В США рассказали о переговорах Блинкена и главы МИД Китая

Госдеп счел переговоры Блинкена и главы МИД Китая в Пекине конструктивными и откровенными

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен провел в Пекине откровенные, конструктивные и предметные переговоры с главой МИД Китая Цинь Ганом. Так прошедшую встречу охарактеризовали в Госдепе США, пишет РИА Новости.

В сообщении американского внешнеполитического ведомства подчеркнули, что в ходе переговоров Блинкен указал министру иностранных дел КНР на важность дипломатий и открытость коммуникации по целому ряду вопросов.

Ранее сообщалось, что государственный секретарь США Энтони Блинкен прибыл с визитом в Пекин. Уточнялось, что он пробудет в столице Китая два дня. Это его первая поездка в КНР в качестве главы Госдепа США.