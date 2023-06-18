Жители Харькова оказались не готовы к появлению улицы Бандеры

Мэр Харькова Терехов: не представляю, что в городе будет улица Бандеры

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что горожане не готовы к появлению улицы Бандеры. Об этом сообщает интернет-газета «Страна».

Он заявил, что будет стоять на стороне общества, если оно примет переименование, декоммунизацию и снос памятников. На вопрос, представляет ли он себе, что в Харькове будет улица Бандеры, он ответил: «Я пока не представляю этого (...) Мы пока не рассматриваем такую ​​возможность».

Ранее в центре Днепра на Украине появилась улица Степана Бандеры.

Степан Бандера был лидером «Организации украинских националистов» (ОУН, запрещенная в России экстремистская организация), действовавшей в основном на Западной Украине.