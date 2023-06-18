Страны G7 отметили важность восстановления транспортной инфраструктуры Украины

Страны G7 заявили о важности восстановления транспортной инфраструктуры Украины

Японский министр государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Тэцуо Сайто рассказал, что по итогам переговоров министров стран «Большой семерки» (G7) они отметили важность восстановления транспортной инфраструктуры Украины, сообщает ТАСС.

«Мы подтвердили важность процесса восстановления транспортной инфраструктуры Украины ради обеспечения ее надежности и устойчивого развития», — заявил он.

Кроме того, по его словам, в настоящее время обсуждаются планы по созданию рабочей группы, занимающейся вопросами разработки мер по укреплению глобальных цепочек поставок в области транспорта.

Сайто добавил, что страны намерены продолжать обмениваться опытом и обсуждать развитие доступности транспорта, а также добиваться уменьшения парниковых выбросов.

Ранее стало известно, что власти Бали запретили туристам использовать самый популярный на острове вид транспорта — мопед. Официальная аренда самого популярного вида транспорта на острове теперь будет недоступна для иностранцев, так как, по словам Костера, из-за их «неуправляемой езды» произошла череда аварий.