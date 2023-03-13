На Бали запретили туристам использовать самый популярный на острове транспорт

Bloomberg: власти Бали запретили туристам арендовать мопеды, пригрозив лишением виз

Власти индонезийского острова Бали запретили туристам использовать мопеды. Об этом заявил губернатор курорта Ваян Костер, передает Bloomberg.

Официальная аренда самого популярного вида транспорта на острове теперь будет недоступна для иностранцев, так как, по словам Костера, из-за их «неуправляемой езды» произошла череда аварий, которые привели к травмам и смертям. «Они бесчинствуют и плохо себя ведут», — добавил губернатор.

Уточняется, что за нарушение нового запрета туристов грозятся лишать виз. Власти острова предлагают иностранцам использовать только те виды транспорта, которые подготовлены туристическими службами и соответствуют всем стандартам. По их словам, это должно «обеспечить качественный и достойный туризм».

Ранее на Бали захотели ужесточить визовые требования для россиян и украинцев — Ваян Костер предложил прекратить выдачу виз по прибытии для туристов из двух стран. Такой шаг был предпринят из-за многочисленных жалоб местных жителей, сообщающих о злоупотреблении гражданами России и Украины своими туристическими визами с целью найти работу на острове.