В Косово полицейские избили двух сербских подростков

Kosovo online: в Косово полицейские избили брата и сестру, катавшихся на квадроцикле

На севере непризнанной республики Косово полицейские избили двух сербских подростков 2005 и 2007 года рождения, сообщает портал Kosovo online.

Отмечается, что брат с сестрой вечером катались на квадроцикле в селе Рудине, когда их остановили сотрудники правоохранительных органов, повалили на землю и стали избивать. По словам врача, юноше нанесли большое количество ударов по голове и пнули ногой в бок, а девушку скинули с транспортного средства и волокли по земле. Она отделалась ушибом плеча.

«Оба находятся в состоянии психологического шока», — добавил медик.

Ранее стало известно, что в Лепосавиче на севере Косово девять косовских журналистов, следивших за акциями сербов вокруг здания муниципалитета, были атакованы людьми в масках.